Son dakika: Sağlık Bakanı Koca kritik veriyi açıkladı! Son 1 haftada...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Koca: "Son 1 haftada vaka artış hızımız kontrol altına alındı. Samsun'daki artışa yönelik etkili müdahalelerle, son 1 haftada 1 ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka artışında düşüş oldu." dedi



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka artış hızı kontrol altına alındı | Video





Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu.



Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı.



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