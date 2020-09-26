37 can için hesap vakti

Suriye'nin Ayn el-Arap (Kobani) kentindeki olaylar bahane edilerek 6-8 Ekim 2014'te Türkiye'de sahnelenen bölücü ve kanlı kalkışmanın aktörleri, adalet önünde hesap veriyor. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın Kobani'yi ele geçirme mücadelesinin sonunda 6 Ekim'de HDP Merkez Yönetim Kurulu toplantı yapmış ve "Halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz Bundan böyle her yer Kobani'dir" açıklaması yaparak halk provoke etmişti. HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmada dün yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında HDP eski milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014 tarihlerinde barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını kaybettiğine" dikkat çekilerek 7 ilde, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı ifade edildi.Karanın ardından aralarında HDP'li eski milletvekillerinin de olduğu çok sayıda kişi sabah erken saatlerde, evlerinden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, RTÜK'ün HDP'li üyesi Ali Ürküt ile eski HDP milletvekilleri Emine Ayna, Altan Tan ve Ayla Akat Ata gözaltına alındı. HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder ile HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de gözaltına alındı. İzmir'de ise HDP Parti Meclisi eski üyesi Pervin Oduncu gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Pervin Oduncu emniyette sorguya alındı. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 82 şüpheliden 20'sinin yakalandığını, 62 şüphelinin bir kısmının dağa kadrosunda, bir kısmının da yurtdışında olduğunu, yurtiçinde olduğu tespit edilen bir şüphelinin de arandığını belirtti. Savcılık açıklamasında olayların olduğu dönemde HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan 7 şüphelinin halen HDP milletvekeli olduğuna dikkat çekerek, bunların Anayasa'nın 83.maddesine göre milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için Fezleke hazırlanacağını ifade edildi.6-8 Ekim2014'te 35 il ve 96 ilçede üç gün süren olaylarda ikisi polis 37 vatandaş, PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristler tarafından katledildi. Olaylarda, 326'sı kolluk görevlisi, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 kişi yaralandı, 197 okul yakılarak çocukların eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alındı, 269 kamu binası tahrip edilerek milyarlarca liralık zarar verildi, kamu hizmetlerinin sunumu engellendi. Olaylarda, bin 731 ev ve iş yeri yağmalanıp yıkıldı, yakıldı, 729'u sivil, 501'i kamuya ait bin 230 araç kullanılamaz hale getirildi.