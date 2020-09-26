Sağlık Bakanı Koca: Şiddete karşı bir olmalıyız

Koca paylaşımınıda şu ifadelere yer verdi: "Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi'nde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız"

Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."



