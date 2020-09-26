Son dakika: 3 PKK'lı terörist, Metina'a düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'dan gelen son dakika açıklamada; eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

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