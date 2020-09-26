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Son dakika: 3 'lı terörist, 'a düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; " Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 11:07 Son Güncelleme: 26.9.2020 11:38 ABONE OL
Son dakika: 3 PKK'lı terörist, Metina'a düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'dan gelen son dakika açıklamada; eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: 3 PKK'lı terörist, Metina'a düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
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