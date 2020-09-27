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tank ve araçları işgal bölgesine gönderiyor

Ordusu, saat 06.00 sularında Ordusu’nun mevzilerine ve sivil yerleşimlere ateş açtı. İşgalci Ermenistan’ın ise Azerbaycan Ordusu’na yaptığı saldırının görüntülerini paylaştı. Ayrıca işgalci Ermenilere ait tanklar ve araçlar işgal altındaki Karabağ bölgesine gönderildiğine dair görüntüler Ermenistan televizyon kanallarında gösterildi. İşte o görüntüler:

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 17:02 ABONE OL
Ermenistan tank ve araçları işgal bölgesine gönderiyor

Ermenistan Ordusu, saat 06.00 sularında Azerbaycan Ordusu'nun mevzilerine ve sivil yerleşimlere ateş açtı. Ermenistan'ın Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan Ordusu'na yaptığı saldırının görüntülerini paylaştı.

TANKLAR VE ARAÇLAR İŞGAL BÖLGESİNE GÖNDERİLİYOR

İşgalci Ermenistan Ordusu'na ait tanklar ve araçlar işgal altındaki Karabağ bölgesine gönderildiğine dair görüntüler Ermenistan televizyon kanallarında gösterilmeye başladı.

SON ANDA KURTULDULAR

Ermenistan Azerbaycan'ın toprağı olan ve işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesine tank ve asker sevkiyatını sürdürüyor. Ayrıca sabah saatlerinde bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi de saldırıya maruz kaldı. Son anda Ermeni saldırısından ekip kurtuldu.

Ermenistan tank ve araçları işgal bölgesine gönderiyor

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Ermenistan tank ve araçları işgal bölgesine gönderiyor
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