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| Başkan Erdoğan'dan 'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayız...

haberi: Başkan 'ın alçak saldırıları sonrası 'a destek mesajında bulundu. Erdoğan "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 13:59 Son Güncelleme: 27.9.2020 14:04 ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayız...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." açıklamasında bulundu.

"ULUSLARARASI TOPLUM ÇİFTE STANDARDINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMEKTEDİR"

Başkan Erdoğan, "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayız...
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