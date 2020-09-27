TSK'ya yeni yerli silah sistemi! Düşman hedeflerini tek tek indirecek...

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah, döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.
Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında ana silah olarak görev yapabilecek.
TSK'ya yeni yerli silah sistemi | Video
Birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğine sahip 25 mm silah sistemi, MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğündeki atışlı testlerini başarıyla tamamladı.