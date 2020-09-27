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'ya yeni yerli silah sistemi! Düşman hedeflerini tek tek indirecek...

Modern silah ve mühimmatlara yönelik üretimlerini Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak yoğunlaştıran Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (), yeni bir yerli silah sisteminin üretiminde daha sona yaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin () muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak askeri stratejilerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 11:21 Son Güncelleme: 27.9.2020 11:56 ABONE OL
TSK'ya yeni yerli silah sistemi! Düşman hedeflerini tek tek indirecek...

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah, döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

TSK'ya yeni yerli silah sistemi! Düşman hedeflerini tek tek indirecek...

Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında ana silah olarak görev yapabilecek.

TSK'ya yeni yerli silah sistemi | Video

TSK'ya yeni yerli silah sistemi! Düşman hedeflerini tek tek indirecek...

Birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğine sahip 25 mm silah sistemi, Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğündeki atışlı testlerini başarıyla tamamladı.

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TSK'ya yeni yerli silah sistemi! Düşman hedeflerini tek tek indirecek...
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