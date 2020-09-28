Darbeci albaya müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Tuzla'daki Deniz Harp Okulu'nda gerçekleşen eylemlerle ilgili İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Harp Okulu Dekanı Deniz Kurmay Albay Çetin Özaktan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sözde sıkı yönetim listesinde "Deniz Okulu Komutanı' olarak yer alan Özaktan'ın eşinin kardeşi adına hat çıkarıp Bylock kullandığı, bunu eşinden sakladığı ortaya çıktı. Özaktan o darbe gecesi üniformasıyla makam odasında darbenin başarıya ulaşmasını bekledi.