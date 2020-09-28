İstanbul 2. No'lu Baro'nun Kurucu Genel Başkanı avukat Gönül Yıldız oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurulda tek aday giren avukat Gönül Yıldız, 2. No'lu Baronun Kurucu Genel Başkanı oldu. Genel kurulla İstanbul 2. No'lu Baro resmen kurulmuş oldu.

"BUGÜN GÜZEL VE TARİHİ BİR GÜN"

Avukat Mustafa Doğan İnal, "Bugün güzel ve tarihi bir gün.. Azimle, inançla ve emekle çıkılan yolda bugün baromuzun kuruluş genel kurulunu yapıyoruz. Bugün itibariyle baromuz tüzel kişilik kazanmış olacak. Emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Avukat Mustafa Korkut, "Zorunlu değil tercih edilen baro ilkesiyle hareket edecek mesleğe meslektaşa yenilikle hizmet edecek İstanbul 2 Nolu baromuz hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız: "İstanbul 2 Nolu Baro'nun kuruluş genel kurulu yapılmıştır. Görev alan meslektaşlarıma başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ASGARİ 2 BİN AVUKATLA BÜRO KURULABİLİYOR

TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti. 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabiliyor.

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