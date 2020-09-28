Mehdi Eker: Kobani olaylarında FETÖ-PKK ittifakı ilk kez deşifre oldu

Tarih 6 Ekim 2014. Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmaları bahane eden teröristler, bölücü ve kanlı bir kalkışmayı sahneye koydu. Perde arkasında PKK'nın, ön planda ise HDP'li yöneticilerin yeraldığı bu kanlı eylemlerde 37 sivil vatandaşımız yaşamını yitirdi. Şimdi adaletin yerini bulması için 6 yıl sonra düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında HDP eski milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? 6-8 Ekim olaylarının tanıklarından, dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Mehdi Eker ile saldırıların arka planını konuştuk. Kobani olayları sırasında kurulan kriz masasının koordinasyonun başında yeralan Mehdi Eker'e göre "PKK-FETÖ ittifakını anlamadan Kobani olaylarını çözemeyiz"





ŞEHİRDE GERGİNLİK HIZLA TIRMANIYORDU

-Mehdi Bey, 6-8 Ekim 2014 olaylarının öncesine dönmek istiyordum. Böyle bir kanlı eylemlerin yaşanacağının sinyalleri geliyor muydu?

Suriye'deki gelişmeler, Kobani'deki çatışmaları bahane eden terör örgütü bunun sinyallerini veriyordu. İmzasız pankartlar ve bildirilerle insanlar hazırlanıyordu. Sözümona dayanışma adı altında bir kamuoyu yaratılıyordu. Görünürde HDP vardı ama bunun planlayıcısının PKK olduğu biliniyordu. Diyarbakır'da bir gerilim ve gerginlik vardı. Sınıra yığılma meydana gelince gerginlik iyice tırmandı.

6-8 Ekim Kobani olaylarında neler yaşandı? | Video

-Siz nasıl haber aldınız?

Kurban bayramında Diyarbakır'daydım. Sonra Diyarbakır dışına gittim. Haberler gelmeye başlayınca hemen Diyarbakır'a gittim.

-Olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiş miydiniz?

Elbette bilmiyorduk, haberler geliyordu ama bu kadar büyüyeceğini tahmin edemezdik.





FETÖ'CÜ ASKER VE POLİSLERİN İHMALİ VAR

-Bir ihmal olduğunu düşünüyor musunuz?

Kobani olaylarını FETÖ'de bağımsız düşünürsek anlayamayız. Kobani olaylarını sorgularken dönemin polis ve askeri yetkililerini yani güvenlik bürokrasisini de incelemek gerekir. Sadece Kobani olayları değil, Uludere olaylarını, Sur olaylarını, hendek olaylarını değerlendirirken FETÖ ve PKK'yı birlikte değerlendirmezseniz sonuç alamazsınız.

-TSK ve emniyetteki FETÖ yapılanmasından mı bahsediyorsunuz?

Elbette. Bakın biz bölgede duyduklarımızı bölgenin güvenlik bürokrasisi ile paylaşıyoruz ve bu konuda ne diyorsunuz diye soruyoruz. Onlar bunu geçiştiriyorlar. Bakıyoruz, ciddi bir durum yok diyorlar. Mesela o günlerde vatandaşlardan "500 TL'ye kaleşnikof satılmaya başlandı" bilgisi geliyordu ama bunun cevabını alamıyorduk.





FETÖ'CÜ POLİSLER BİR TOMA BİLE VERMEDİ

-FETÖ'cü güvenlik bürokrasisi olayları sabote etmek için neler yapıyordu?

İl emniyet müdürlüğünde oluşturulan kriz masasının 48 saat boyunca başındaydım. Orada üst düzey emniyet ve askeri personel de vardı. Kritik yol kavşaklarında araçlar terkediliyordu. Çok kritik kavşaklara bir araç bırakıyorlardı. Diyarbakır, Batman, Siirt yolları kapanıyordu. Mesela çekici araç lazım yolu açmak için. Belediyeler işbirliği yapmıyordu. Emniyetten toplumsal olaylara müdahalede kullanılan TOMA araçlarını istiyorduk. Arızalı ya da yetersiz şeklinde açıklama yapılıyordu. Yolun açılması bir şekilde engelleniyordu. Bu tür şeylerle çok sık karşılaşıyorduk ve iyi niyetle yorumlamıyoruz.

O FETÖ'CÜLER ŞİMDİ CEZAEVİNDE

-Görevini yapmayan güvenlik bürokrasisindeki o yetkililer şimdi nerede?

O isimlerin neredeyse tamamı FETÖ soruşturması geçirdi, görevden alındı ve birçoğu hala cezaevinde. Diyarbakır'daki güvenlik bürokrasisinde FETÖ çok güçlüydü.





O GECE İLK KEZ ZIRHLI ARACA BİNDİM

-O geceye geri dönelim. Diyarbakır'a geldiniz. Nasıl bir manzara ile karşılaştınız?

Diyarbakır'da havalalarına indim. Vali Bey de vardı. Ben Diyarbakır'da zırhlı araca hiç binmezdim. Normal araçla şehir içinde seyahat ediyordum. Terminal binasının dışına çıktığımızda olayların çok büyüdüğünü gördük. Vali Bey zırhlı araca binmemiz konusunda ısrar etti. Zırhlı araçla emniyete gidinceye kadar şehrin birçok noktasının alev alev yandığını gördük. Bir savaş ortamı gibi yakılıp yıkılmıştı.

BİNLERCE İNSAN ŞEHİRE TAŞINDI

-Diyarbakırlılar, o eylemleri gerçekleştirenleri daha önce hiç görmediklerini söylüyor. Peki o insanlar kimdi?

O dönemde edindiğimiz bilgiye göre Diyarbakır dışından binlerce insan şehire taşınmıştı. Günler öncesinden hazırlık yapılmıştı. Son derece profesyonelce yapıldı. Sokaktaki insanın rasgele yaptığı bir eylem değildi bu.





HDP KIŞKIRTICI ROL ÜSTLENDİ

-HDP, kanlı Kobani olaylarında nasıl bir rol üstlendi?

Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya mesajları ile yangına körükle gittiler, vatandaşı tahrik ettiler ve kışkırttılar. Dahası meslek kuruluşlarına da baskı uyguladılar. Diyelim Kandil'den bir mesaj yayınlanıyor, yerel siyasi uzantılar da aynı mesajı yaygınlaştırıyorlar. Bakın tekrar söylüyorum. PKK, HDP ve FETÖ Kobani olaylarında birlikte hareket etti. Bunları yöneten bir akıl vardı. Orayı bir eylem sahnesi yaptılar. Sivil masum insanlar hayatını kaybetti.

-Neden sivil insanları hedef aldılar?

Bir çatışma zemini hazırlayacaksanız, cevap verecek bir grubu hedef alırsınız. O gruba saldırırken oradan da bir cevap geleceğini tahmin ediyorlardı. Amaç çatışmayı büyütmek, daha fazla insanı sokağa dökmek ve bölgeyi uluslararası müdahaleye açık hale getirmekti.





AMAÇ DIŞ MÜDAHALEYE ZEMİN HAZIRLAMAKTI

-Nihai amaç neydi?

PKK/FETÖ ittifakının amacı Diyarbakır'daki eylemleri Türkiye'nin başka şehirlerine yaymaktı. Dünyanın gözünün Türkiye dönmesini sağlayarak ülkemizi dış müdahaleye açık hale getirmeyi planlıyorlardı. Biz Efkan Ala ve Numan Kurtulmuş ile sınıra gitmiştik. Türkiye'nin dört bir yanından sivil araçlar vardı. Bizi protesto ettiler. O organizasyonda FETÖ'nün olduğunu düşünüyorum. Tekrar ediyorum PKK ile FETÖ şu anda birlikte hareket ediyorlar ve aynı prizden elektirik alıyorlar. Ortadoğu üzerindeki oynanan oyunda PKK ve FETÖ'ye aynı rol verilmiştir. Türkiye'deki terör eylemlerinde de farklı yerlerde durup birlikte hareket etmişlerdir. Bu sorunun çözümünü FETÖ ve PKK birlikte sabote etmiştir. FETÖ'cü güvenlik bürokrasisi burada etkili rol oynamıştır.





DİYARBAKIR ARTIK GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEHİR

-Şöyle bir eleştiri var. Neden Kobani olaylarında kışkırtıcı rol üstlenen HDP'li yetkililer hakkında harekete geçmek için 6 sene beklendi?

Bence yargının buna bir cevabı vardır. Bu tür soruşturmanın süreçleri vardır. Soruşturmanın sonuçlandırılması zaman alabilir. Yeni bir belge, yeni bir şahit, yeni bir gelişme soruşturmanın seyrini değiştirir. Yeni gözaltılar bu yüzden olmuştur.

-Mehdi bey, Diyarbakır'a çok sık gidiyorsunuz. Diyarbakır güvenli bir şehir diyebilir miyiz?

Diyarbakır şu anda çok huzurlu bir şehir. Cuma günü sanayi bakanımız ile birlikte Diyarbakır'daydım. Haftada en az bir gün ordayım. Açılışlar yapıyoruz, temeller atıyoruz. Gündemimizde işsizliği azaltmak var. Diyarbakır huzurlu ve güvenli bir şehir. Tek sorunumuz Korona ile mücadele.

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