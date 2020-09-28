SON DAKİKA! Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine ağır darbe! Karadan ilk görüntü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi.

İLK KEZ KARADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika gelişmesinde Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi. Görüntülerde Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vuruyor. Azerbaycan, kendi ulusal sınırları çerçevesinde öz topraklarında düşmanlara karşı cevaplarını hayata geçiriyor.

Son dakika haberi... Azerbaycan - Ermenistan cephe hattından flaş yeni görüntüler! Azerbaycan böyle vuruyor... | Video

Azerbaycan Ordusu, Ermeni hedefleri imha etmeye devam ediyor