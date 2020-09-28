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Son dakika: 1 şehit

kuzeyinde Pençe Hareket alanında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 28.9.2020 22:11 Son Güncelleme: 28.9.2020 22:13 ABONE OL
Son dakika: Pençe Harekatında 1 şehit

Irak kuzeyinde Pençe Hareket alanında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bu arada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

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