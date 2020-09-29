Son dakika: Adnan Oktar'ın gözde kediciği hakkında şaşırtan talep

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında bugün görülen duruşmada örgüt yöneticilerin ifadesinin alınmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, müşteki avukatlarından Sena Akkaya, yönetici örgüt üyesi Merve Büyükbayrak hakkında ilginç bir talepte bulundu.

O SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Merve Büyükbayrak'ın, Adnan Oktar'ın özel hayatına yönelik kullandığı şoke eden ifadelerden yola çıkarak ivedilikle Adli Tıp'a sevkedilmesi talebinde bulundu. Avukat Sena Akkaya'nın "Bu rapora göre sanığın cezai ehliyetinin değerlendirilmesini sayın mahkemenizden talep ediyorum. Rapor gelene kadar kendisine soru sormayacağız" demesi dikkat çekti.

Daha sonra sanık avukatları söz alarak bu talebe itiraz etti.

ABARTILI ÖVGÜLERDE BULUNMUŞTU

Bilindiği gibi Merve Büyükbayrak, duruşma sırasında Adnan Oktar'ın cinsel hayatına yönelik övgü dolu sözleriyle gündeme geldi. Kendisinin kıskınıldığını ileri sürmüştü. Ayrıca Büyükbayrak daha önceki duruşmada üzerinde sarı, kırımızı, siyah ve turuncu renkli motiflerin bulunduğu şık bir elbiseyle duruşmaya çıkmıştı. Arkadaşlarına "Elbisem nasıl?" diye seslenen Büyükbayrak'a tutuksuz sanıklar, "Çok güzelsin Merve. Elbisen çok yakışmış. Seni çok seviyoruz" diye seslenmişti. Bu anlar dikkat çekmişti.