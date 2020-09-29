CHP'li eski ilçe başkanı cinayete kurban gitti! Cinayetin katil zanlısı yakalandı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan küçük çapta yangının söndürülmesinin ardından alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonucu cesedin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis, katil zanlısı olarak eski özel harekat polisi H.B.'yi gözaltına alındı.





SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Eski ilçe başkanı ve milletvekili adayı Yalçın'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından kurşunlanmış ve boğulmuş olarak bulunurken katilin bulunması için soruşturmasını genişleten polis, en son birlikte görüldüğü eski özel harekat polisi H.B'ye ulaştı. İddiaya göre Emniyet Teşkilatı'ndan emekli olduktan sonra Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Sanayi Sitesi'nde bir büfe açan H.B alacak verecek meselesi olan Yalçın'ın dün gece birlikte görüldükleri öğrenildi. Bir restoranda bir araya gelen ikili aralarındaki alacak için birbirlerine teminat vererek ayrıldıkları iddia edildi. Bu gelişmelerden sonra ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Yalçın'ın cesedi bulundu. Polisin yaptığı soruşturmada gözaltına alınan H.B'nin suçunu itiraf ettiği iddia edildi. H.B'nin kendisine ait büfeyi Yalçın'a devrettikten sonra alacağı olduğunu ve bir türlü alamadığını belirterek suçunu itiraf ettiğini iddia edildi.



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