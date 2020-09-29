Son dakika: İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde özellikle Kağıthane ve diğer ilçelerde büyük çaplı Özel Harekat ve polis helikopteri destekli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, narkotik madde ele geçirildi. Operasyonun, bir süre yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla belirlenen adreslere yapıldığı belirtildi.

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