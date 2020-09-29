Dağlıca katliamcısı Karay öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de yer alan PKK'nın önemli ismi 'Agit Civyan' kod adlı Vahiyettin Karay'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020'de SİHA ve hava destekli operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin sözde Botan Saha Sorumlusu 'Agit Civyan' kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda 'Kırmızı Kategori'de yer aldığı tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada, Karay'ın 25 yıldır terör örgütü içerisinde bulunduğu, yurt içindeki teröristlerin yüzde 60'ının sorumlusu olduğu ayrıca; Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılarak, birçok kanlı eylemin talimatını verdiği bildirildi. Vahiyettin Karay'ın 2007'de 12 askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu, 12 Temmuz 2008'de Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri kamyonların yakılması eyleminin talimatını verdiği belirtildi. Açıklamada, 3 teröristi etkisiz hale getirirken şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın kanlarının yerde kalmadığı vurgulandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan "PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha çizik... Yüzbaşı Mahmut Top ve kahramanları ruhunuz şad olsun" paylaşımı yaptı.Bu arada Tunceli Ovacık'ta 8 Eylül'de kırmızı ve gri listedeki 2 teröristin öldürüldüğü operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Telsiz kestirmeleriyle takip edilen TKP/ML TİKKO üyesi teröristlerin 42 gün süren takip sonunda SİHA'yla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Irak kuzeyi Haftanin'de 2, Metina'da da 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, Siirt'te de Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.