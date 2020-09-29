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Emine Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanının eşi ile bir araya geldi

Türkiye 'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun eşi ile bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 19:30 ABONE OL
Emine Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldim. Afrika'daki kadın hastalıklarının tedavileri için yürütülecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu tür görüşmelerin Afrika ile dostluğumuzu güçlendirdiğine inanıyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Issoufou ile çekilen fotoğrafına da yer verdi.

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Emine Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi
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