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merkezli operasyonu: İhraç edilen 14 askere gözaltı

merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyonda biri görevdeki üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:46 Son Güncelleme: 29.9.2020 16:47 ABONE OL
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: İhraç edilen 14 askere gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik Şanlıurfa, Yalova ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda biri görevde üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika: ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı

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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: İhraç edilen 14 askere gözaltı
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