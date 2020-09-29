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Son dakika: kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı

'nün gizli haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:46 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:02 ABONE OL
Son dakika: ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor.

12'Sİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı
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