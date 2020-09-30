CHP’de istifa rüzgarı sürüyor Bu kez istifa Kırklareli’nden geldi

CHP içinde istfalar hız kesmeden sürüyor. CHP Üsküdar Meclis üyeleri ardından bu kez istifa haberi Kırklareli Evrensekiz Belediyesi'nden geldi.

Edinilen bilgiye göre. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Evrensekiz Belde Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

"OYLARI İKİ KATINA ÇIKARDIM"

Nalbant'ın istifasıyla ilgili bir açıklama geldi. Parti geçmişi hatırlatılan yazıda, Nalbant'ın CHP'ye girmesiyle hem mahalli seçimlerde hem de genel seçimlerde partisinin oylarını iki katına çıkardığı kaydedildi.

Mustafa Nalbant'ın sürpriz istifasının ardında Kırklareli İl Başkanı ve Kırıklareli milletvekillerinden destek alamaması olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Nalbant kendisinin onca fedakârlığına rağmen CHP'nin Kırklareli İl Başkanı'ndan ve mevcut iki milletvekilinden destek göremediği için sitem etti. CHP'li başkan, "Bu nedenle uygun gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum" dedi.

Alacak kavgası

CHP kardeş katilidir!