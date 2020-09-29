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Son dakika: art arda istifalar ile sarsıldı! 'den partisine zehir zemberek sözler...

Son dakika haberi: Üsküdar Belediye Meclis Üyeleri , , ve ’ın CHP’den istifa ettiği iddiaları ardından ’den yönetime sert tepki geldi. Tekin, “CHP’ye yakıt ikmali için gelmiş bu insanları baş köşeye oturtanların da bir özeleştiri yapıp hesap vermesi gerekir” demesi dikkat çekti.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:29 Son Güncelleme: 29.9.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika: CHP art arda istifalar ile sarsıldı! Gürsel Tekin'den partisine zehir zemberek sözler...

CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar'ın CHP'den istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

İstifaların ardından 4 kişinin, belediye meclis üyeliğine ise devam ettiği belirtildi. İstifaların duyulması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sert tepki gösterdi.

"BAŞ KÖŞEYE OTURTANLAR HESAP VERMELİ"

Tekin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yönetimi eleştirerek, "Yıllarca, fedakar biçimde, her türlü baskıya göğüs gererek mücadele eden nice yol arkadaşımız bir kenara atılırken CHP'ye yakıt ikmali için gelmiş bu insanları baş köşeye oturtanların da bir özeleştiri yapıp hesap vermesi gerekir. Kimsenin CHP'ye zarar verme hakkı yok" sözleri dikkat çekti.

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Son dakika: CHP art arda istifalar ile sarsıldı! Gürsel Tekin'den partisine zehir zemberek sözler...
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