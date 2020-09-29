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'li şaşırtmadı! 'ı savundu ve 'ı suçladı

Azerbeycan- arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan , 'da tek suçlunun ile olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 08:53 Son Güncelleme: 29.9.2020 09:04 ABONE OL
HDP'li Garo Paylan şaşırtmadı! Ermenistan'ı savundu Türkiye ve Azerbaycan'ı suçladı

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında korkulan oldu. Azerbaycan'a karşı geçtiğimiz gün Ermenistan'dan başlayan saldırı kısa sürede alevlendi.

Azerbaycan'ın karşılık verdiği ve uluslararası kamuoyunun korkuyla izlediği olaylar devam ediyor.

Ermenistan'ın sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.

GARO PAYLAN'DAN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A SUÇLAMA

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, Azerbeycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaları gündemine aldı.

Paylan Dağlık Karabağ'da, Ermeni ve Azeri güçleri arasında yeniden başlayan çatışmalarda suçlu tarafın Türkiye ile Azerbaycan olduğunu söyledi.

Paylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Karabağ'da, Ermenilerin Azerilere saldırdığı iddia ediliyor.KKTC'nin, Kıbrıs Rum Kesimi'ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ'da Ermenilerin Azerilere saldırma olasılığı odur.Karabağ'da mevcut durumu değiştirmeye çalışan Azerbaycan ve Türkiye'dir Savaşta yine önce hakikat ölüyor" ifadelerini kullandı.

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HDP'li Garo Paylan şaşırtmadı! Ermenistan'ı savundu Türkiye ve Azerbaycan'ı suçladı
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