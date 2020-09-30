CHP’li Mansur Yavaş'tan Ankaralıalr için skandal sözler: “Kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yakın zamanda tarımı destekleyeceğini, üretici ile alıcıyı buluşturacağını, köylerin kalkındırılması ve köye dönüş projesinin hayata geçirilmesini sağlayacağını belirtti. Hatta Yavaş, "Bizler Avrupalı köylüyü değil, Ankara'nın köylüsünü zengin etmeye çalışacağız" dedi.



CHP’li Mansur Yavaş'tan tepki çeken ifadeler: "Kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum" | Video

"KIRSAL KESİMİ ÇOK FAZLA ÖNEMSEMİYORUM"

Ancak CHP'li Yavaş'ın yıllar öncesine ait bir konuşmasında kırsal kesimi önemsemediğini belirttiği ortaya çıktı. Yavaş konuşmasında aynen şunları söylemişti: "Mesele kırsal kesimden filan kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum. Niye derseniz? Türkiye'de artık seçmenin yüzde 75 büyük kentlerde yüzde 25'i kırsal kesimde."



CHP kardeş katilidir!

CHP’li Ünal Çeviköz’ün sicili kabarık: Milli çıkarlara karşı ne varsa o tarafta durdu!

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel: "Çeviköz, CHP'nin dış politika yönlendiricisi yetisine sahip değil"

İletişim Başkanı Altun'un evinin görüntülenmesi davasında flaş gelişme: CHP'li Suat Özçağdaş 5 yıla kadar hapisle yargılanacak

CHP’nin dostları