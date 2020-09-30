HDP'li Ayhan Bilgen'in sicili kabarık çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Bilgen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında Terörle Mücadele Kanununun 4 ve 5. Maddeleri gereği belirli amaçlar doğrultusunda suç islemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde; devletin birliğinin ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişiyle birlikte gece vaktinde suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından soruşturma açtı.

GÖZALTIDA HUKUKİ HATA YOK

Bilgen'in daha önce tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki üzerine atılı suçlarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadaki suçların farklı olduğu, bu nedenle yeniden gözaltına alındığı, hukuki bir hata ya da farklı bir amacın olmadığı belirtildi. Ayhan Bilgen hakkındaki suçlar sabit görülürse iki ağır müebbet, 22 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılabilir.

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