İBB’nin emekliye ayırmak üzere aldığı atları köy işlerine verdiği ortaya çıktı

Birçok vatandaş ve hayvanseverler atların bu şekilde çalışmasına tepki gösterirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), atları sahiplerinden satın alarak İBB gözetiminde dinlendirileceğinin sözünü vermişti.

İBB'nin iddiasına göre, Adalar'daki faytonlara koşulan, yaşlanmış ve eziyet görmüş bin 177 atı, 4 biner Türk lirası vererek sahiplerinden satın aldı.

FAYTONDAN KURTULAN ATLAR KÖY İŞLERİNDE ÇALIŞACAK!

Atların, Büyükada toplanarak İBB gözetiminde olacağı sözü; bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sosyal medyadan açıklanmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, resmi Twitter hesabından 19 Haziran 2020'de yaptığı paylaşımında "Adalar'da Atların hepsini satın alıp sağlıklarına kavuşturduk, bakımlarını yaptık, sahiplendiriyoruz. Ulaşım doğa dostu elektrikli araçlarla sağlanacak. Çalışanlar Adalar sakinleri olacak. Tüm yolların bakım ve onarımını yaptık. Tüm Adalar'da kapsamlı temizlik yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak İBB'nin söz konusu atları; Adıyaman, Ardahan, Aydın, Hatay ve Kastamonu'daki CHP'li yerel belediyelere gönderdi öğrenildi.

ATLAR NEREDE?

Yerel belediyelerin de atları, köy işlerinde kullanılmak üzere köylülere verdi. Öte yandan atların daha önce at tüccarları veya daha önce hiç sahiplenmemiş kimselere verildiği, birden çok kez el değiştirdiği, çiplerinin sahiplendirildikleri kişilerle ilişkilendirilmediği veya kaydedilmediği iddia edildi.