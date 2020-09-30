İşte Ermenistan cephesindeki PKK’lılar!

PKK Suriye'deki kolu olan YPG'de Ermeni kökenlilerin oluşturduğu sözde tabur ile Kandil'deki teröristleri İran'da buluşturdu. Buradan, sivil kıyafetlerle Sevan Gölü kıyısındaki Vardenes Kampı'na geçen 300 terörist, Ermeni askeri kıyafetleri giyerek, ağır silahlar kuşanıp Azeri kardeşlerimize karşı savaşmaya başladı. Kandil ile Ermenistan arasındaki iletişimi ise halen PKK/ KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu olan ve KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi olan "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir'in sağlıyor.



Türk İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre YPG saflarındayken 2017'de öldürülen, TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Orta Doğu komutanı olarak tanıtılan Ermeni kökenli "Nubar Ozanyan" kod adlı Orhan Bakırcıyan'ın adının verildiği taburda yer alan teröristler önce Kamışlı bölgesinden Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine geçti. Burada, PKK'nın Kandil kadrosunda yer alanlarla buluşan teröristler, gruplar halinde önce Süleymaniye'den İran'ın Sabis ve Kirmanşah üzerinden Urumiye kentlerine geçti. İki ayrı rota oluşturan teröristler, Ermenistan'ın 3 yıl önce Türkiye, Azerbaycan ve İran'a karşı çatışma ve eylemlerde kullanmak için militan yetiştirmek üzere kurduğu, Vardenes Kampı'na oradan da Ermenistan saflarına geçti.







ERMENİLER VE PKK'LILAR PARİS'TE BİRLİKTE GÖSTERİ YAPTI

Fransa'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto etti. Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti. İki grup sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı. AA

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Ermenistan askerinin cephede ağladığı anlar