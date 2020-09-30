SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından yeni corona virüs genelgesi! Şehir içi ulaşımda...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.

Son dakika... İçişleri'nden HES kodu genelgesi! Toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu olacak | Video

İZOLASYON SÜRESİ BOYUNCA ASKIYA ALINACAK

Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES KODU SORGUSU YAPMADAN MÜŞTERİ ALAN TESİSLERE MEN CEZASI

Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. HES kodu sorgulaması yapmadan veya sorgulama sonucunu gözetmeden müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün faaliyetten men edilecek.