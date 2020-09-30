Son dakika: Korona aşısının ilk haftası başarılı geçti

Koronavirüs ile mücadelede dünyada birçok ülkede yapılan aşı çalışmalarından biri olan Çin aşısı Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde denek olan gönüllü öğretim görevlileri üzerinde denendi. Aşının ilk haftası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan ve aşı yapılan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Efendi tarafından değerlendirildi.

ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Kocaeli Üniversitesi pek çok alanda yenilikler ile vatandaşlara hizmet verirken, bilimsel çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle son 6-7 ayımız ciddi bir şekilde etkiledi. Ancak şu an toparlandık. Bilimsel araştırmalarımız devam ediyor. Covid ile ilgili pek çok ülkede aşı araştırması yapılıyor. Koronavirüsün geliştirdiği aciliyet ve DNA ile ilgili yapılar nedeniyle bu işin hızlı olmasını gerektiriyor. Dünyada 150'ye yakın aşı çalışma var. Dünya da birkaç çalışma faz 3'e geçti. Cin'den gelen aşının üçüncü fazı Hacettepe ve Kocaeli üniversitesinde yapılıyor. Bu bizi heyecanlandırıyor. Sıla hocamıza ve bilim insanı olarak kendini denek olarak kullanan Hüsnü hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

HİÇ KORONA OLMAMIŞLARA YAPILIYOR

Dünya üzerinde çok fazla aşı çalışması olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan, "Bu aşı sadece sağlık çalışanlarına yapılıyor. Sadece hekimler ve sağlık çalışanlarına yapmaya devam ediyoruz. Uygulanan kişiye gerçekten aşı mı yapıldı bunu sonuçlarına göre göreceğiz. İlk doz yapıldı. Bir hafta geçti. 14'üncü gün ikinci dozu yapılacak. Bu aşı için kişilerin antikorlarının olmaması ve hiç korona olmaması gerekiyor. Yani sağlıklı olması gerekiyor. Burada son derece itinalı ve özenli yapılan güvenirliliği yüksek bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar da belli bir kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bu çok önemli bir çalışma. Aşı virüse karşı etkin bulunursa herkese uygulanacak hale gelecek. Ayrıca 25 merkezde yapılması gerekiyor. Bizim 1300 sağlık çalışanımız var onların hepsi bittikten sonar diğer gönüllülere yapacağız. Deneklerden sıra dışı bir şey olup olmadığını alıyoruz. Ama şu ana kadar bir şikâyet gelmedi. 1 haftada 30 kişiye aşı yapıldı. Aşı yapılan kişilerin yaklaşık 1 yıllık takipleri olacak. Ama ilk 4 ay daha sıkı bir takip yapılacak. Aşağı yukarı 1,5 aylık süreçte aşının ne kadar faydalı olduğunu göreceğiz" dedi.

HİÇBİR YAN ETKİSİ OLMADI

Klinik çalışmalardan bahsederek aşının yan etkilerini anlatan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, "Şu anda 80 aşı çalışması var. Faz 1 ve faz 2 aşamasını geçen aşılar artık güvenli olarak görülüyor. Şu ana kadar bir haftadır aşı oldum. Ne aldığımı ben de bilmiyorum. Pleseba mı yoksa aşı mı verildi bilemiyoruz.14 gün sonra antikor alıp almadığım belli olacak. Yapılan bu çalışma gönüllülüğe dayanıyor. Gönüllüler formu doldurup hiçbir ücret ödemeden aşılanıyor. Sonra takibe alınıyor. Bu bakanlıktan izinli yapılan bir çalışma. Hastalar her türlü yan etkiye karşı sigortalanıyor" dedi.