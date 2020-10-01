Son dakika haberi: Anne ve 2 çocuğunu öldüren selde moloz detayı!

SELİN YÖNÜNÜ 'MOLOZLAR' DEĞİŞTİRDİ!

Anne ve 2 çocuğun ölümüne neden olan sel sularının evin arkasında yapımına başlanan okul inşaatındaki moloz yığınlarının selin yönünü değiştirerek Uşak ailesinin evine girmesine neden olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Bir iş güvenliği uzmanı ile 2 inşaat mühendisinin hazırladığı bilirkişi raporunda inşaattaki molozları kaldırması gereken şirketin yetkilisi İbrahim K. (46) için "İş yerinde doğabilecek tüm tehlikeleri önleyemediğinden ve bunu sağlamak için geniş bir kontrol mekanizmasını kuramadığından dolayı bu kaza olayının yaşanmasına imkân tanımıştır" denilerek asli kusurlu bulundu. İnşaat Mühendisi Bekir T'nin (30) ise yıkım sorumlusu olarak görevini yerine getirmediğinden dolayı tali kusurlu bulundu.

Soruşturma 20 ayın ardından tamamlanarak mahkemeye sunuldu. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, Meteoroloji Müdürlüğü'nün olay gününe ilişkin hava durumu değerlendirmesine de yer verildi. Savcı ayrıca; "Yapılan araştırmalarda her ne kadar olayda çok şiddetli olarak nitelendirilen yağmur sularının etkisi göz ardı edilmese de, olay yerinin batı kısmında set şeklindeki hafriyat yığıntısının etkisiyle yağmur sularının doğal akış yönünün değiştiği ve olayın meydana geldiği ikametin pencere kısmından içeri dolarak 3 kişinin ölümü sonucu doğurdu" dedi.

İKİ KİŞİ HAKKINDA 2-15 YIL ARASI HAPİS İSTENİYOR

İnşaat alanındaki çalışmayı yürüten ve sel sularının yönünü değiştirerek anne ve çocuklarının ölümüne neden olan molozlardan dolayı haklarında TCK'nın 85/2 maddesine göre "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istediği 2 kişinin yargılanması önce gün başladı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada İbrahim K. firma olarak arsada bulunan lise ve diğer binaların yıkma işini aldıklarını belirterek, "Yıkımı yaptıktan sonra hafriyatı kaldırıp arsayı düzleştirerek belediyeye teslim ettik, hafriyatı da belediyenin göstermiş olduğu yere döktük üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Bekir T. ise suçlamaları kabul etmeyerek Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin kendisine ulaşarak yanan ve yıkılan yapılar formuna imza atmasını rica ettiğini, kendisinin kamu yararını düşünerek imza attığını belirtti. Bekir T. "İhale süreci ve ihaleyi alan firmadan haberim yok. Yıkım işleminin ne zaman yapıldığını bilmiyorum. İmzaladığım formdan da anlaşılacağı üzere sadece binaların yıkımına ilişkin sorumluluğum var. Yıkım alanındaki hafriyat ve moloz yığınının taşınması, konusu sorumluluk alanımın dışında. Suçlamaları kabul etmiyorum " dedi.

Duruşma dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.