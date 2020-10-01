İstanbul 5 yıl geriye gitti

Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu partilerinden istifa etti. SABAH'a konuşan Meclis üyesi Hüseyin Kazan, kendilerini CHP'den istifaya götüren nedenleri tek tek anlattı.



'BİR TANE PROJE YOK'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kadroların İYİ Parti'ye ve HDP'ye peşkeş çekildiğini söyleyen Kazan, "İYİ Parti kendi isteğine göre istediği telden çalıyor. İstediği işi anında yapıyor. HDP'ye zaten İSKİ ve İSPARK'ı teslim etmişler. Onlar oradan götürüyor. CHP'li bir kişi talepte bulunsa yüzüne dahi bakılmıyor. Bölgemizde artık vatandaşla oturup konuşamıyoruz. Bu zamana kadar kimin ne isteği olduysa hiçbirine çözüm bulamadık. İstifa nedenlerimiz kişisel değil, karşılaştığımız sorunlar tüm CHP'li meclis üyelerinin hepsinin sorunu. Vatandaşların beklentilerini yerine getiremediğimiz için partiden ayrıldık" dedi. Kazan, "İstanbul 25 yıl sonra kazanılmış ama geçen sürede İBB Başkanı bir tane soruna çözüm bulmuş değil. Seçim döneminde bir sürü şey söyledi ancak İstanbul'da hizmet yok. AK Parti'nin geliştirdiği sistemi kendimizin gibi sunuyoruz. AK Parti'nin geliştirdiği, yaptığı projelere de çamur atılıyor. Yeni yapılmış bir tane proje yok. Başkan oldu, 'Çocuklarımın ergenliğini kaçırmak istemiyorum' deyip Bodrum'da tatil yaptı, 'Elazığ'da deprem oldu oraya gideceğim' deyip soluğu Erzurum Palandöken'de kayakta aldı. İstanbullu hizmet bekliyor ama başkan çalışmıyor. İstanbul en az 5 yıl geriye gitti. Pandemi sürecinde bir tek erzak dağıtıldı. Onu da kim dağıttı? Nerelere verildi? Kimsenin bir bilgisi yok" ifadelerini kullandı.



'İL TEŞKİLATI PARÇALANDI'

CHP İstanbul İl Örgütü'nde çekişme olduğunu dile getiren Kazan, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendi ekibiyle, bir diğeri kendi ekibiyle. Bir araya gelmek gibi bir dertleri yok. CHP kendi içinde ayrılmış, parçalanmış durumda. Canan Hanım'a bir kişi de ağzını açıp tek kelime etmiyor. Ekrem Bey, bir kenara çekilmiş, Murat Ongun'a İBB'yi yönetme yetkisi vermiş. O da daire başkanlarını atadı. Daire başkanları, Ongun'un onayı olmadan hiçbir şey yapamıyor. Bu söylediklerimi sağduyulu CHP'liler ve parti gönüllüleri okuduğu zaman ne dediğimi çok iyi anlayıp zaten altını da dolduracaklardır" diye konuştu.



BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİZ

Kazan, "E-devlet sistemi üzerinden istifa ettik. Başbaydar ve Kamışoğlu istifa etmemizin ardından il örgütü tarafından defalarca aranarak apar topar CHP İl Başkanlığı'na götürüldü. Onları belki ikna ederler mi bilemiyorum ama kesin olan bir şey var biz CHP'den istifa ettik ve bağımsız olarak devam edeceğiz" dedi.

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