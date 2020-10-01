Kuşatma başladı

Ermenistan'ın 30 yıla yakındır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da sivil yerleşim yerlerine ve Azeri mevzilerine saldırması sonrasında başlayan operasyonda Ermenistan Ordusu'na ağır kayıplar verdirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun ilk dört gününde Ermenistan Ordusu'na verdirilen kayıpları duyurdu: 2300 Ermeni askeri öldürüldü, 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası, 5 mühümmat deposu, 50 tanksavar silahı 55 otomobil imha edildi... Son 36 saatte cephede yaşanan gelişmeler ise şöyle;



HAVA SALDIRI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇÖKERTİLDİ: Ermenistan'a ait 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi. 8 Grad roketatarı, 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 2 D-20 obüs topu imha edildi.

ERMENİ TABURU MEVZİDEN KAÇTI: Ermenistan 1.Ordu Komutanlığı'na bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayı'nın 2. Taburu'na bağlı askerlerin ağır kayıplar verilmesi üzerine mevzilerini terk ederek kaçtığı öğrenildi.

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KUZEY VE GÜNEYDEN KUŞATMA: Önceki gün kuşatma altına aldığı Fuzuli'de tam kontrolü sağlamak üzere olan Azerbaycan Ordusu, Ağdere- Terter yönünde de Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı.

İKİ BÖLGE DAHA KURTARILDI: Azerbaycan Ordusu, Tekekaya ve Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı. Ağdere (Madagiz) yönünde Ermenistan Ordusu'nun 193. Taarruz Taburu'na ait sancak ve evraklar ele geçirildi.

ALİYEV'DEN TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Hep yanımızda olan Türk kardeşlerimize ve ısrarlı duruşu için kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.



'BİZİ BU TOPRAKLARDAN ARTIK KİMSE ÇIKARAMAZ'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur. Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bizi bu topraklardan kimse çıkaramaz" dedi.



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ERMENİSTAN İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

İşgal altında tuttuğu topraklarda ağır kayıplar vererek geri çekimek zorunda kalan Ermenistan sivil yerleşim yerlerine acımasız saldırılar gerçekleştirerek insanlık suçu işliyor. Terter ve Goranboy kentlerine sabah saatlerinde topla saldıran Ermenistan çok sayıda sivili yaraladı.

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