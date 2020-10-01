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Sapık sözde hoca ' propagandası'ndan tutuklandı

Esenler'de eşleri ile arası kötü olan kadınları hoca kılığıyla taciz eden Burhan Dalgalı'nın terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair fotoğraflar ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Burhan Dalgalı hakkında bu kez Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca 'PKK propagandası'ndan tutuklama kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 1.10.2020 13:38 ABONE OL
Sapık sözde hoca 'PKK propagandası'ndan tutuklandı

İstanbul Esenler'de eşleri ile arası kötü olan kadınlara yönelik mide bulandıran taciziyle gündeme gelen sözde hoca Burhan Dalgalı'nın PKK sempatizanı olduğu ortaya çıkmıştı. Dalgalı'nın örgüt bayrağı altında militanlara çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı. Sahte hocanın, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katıldığı, burada dua okuduğu anlaşılmıştı.

BU KEZ TERÖRDEN TUTUKLANDI

Medyaya yansıyan fotoğraflar ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıkça Burhan Dalgalı hakkında bu kez 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 'Taciz' ve 'dolandırıcılık' suçundan tutuklu bulunan şüpheli atılı suçtan, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda terör savcısı tarafından sorgulandı.

Buradaki işlemleri tamamlanan Dalgalı, 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dalgalı, atılı suçtan tutuklandı.

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Sapık sözde hoca 'PKK propagandası'ndan tutuklandı
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