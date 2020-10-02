Velilerin özel okul ücretlerinin pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim görülmeyen döneme ait kısmının iadesi talebine, Kayseri İl Hakem Heyeti olumlu karar verirken Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti ise ret kararı verdi. İki hakem heyetinin çelişkili kararı kafaları karıştırdı.



Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin özel okul ücret iadesi talebine ret karar vermesinin emsal teşkil etmediğini belirten Tüketiciler Biriliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kararın tüketici kanunun 13. maddesine göre verildiği, 13. maddenin ise mevcut durumda tüketiciyi haklı buluğunu söyledi. İlçe hakem heyeti karanının tüketici mahkemesinden geri döneceğini belirten Mahmut Şahin; "Velilerimiz pes etmesin, kaybedilmiş bir dava yok" dedi.

Özel okulların ücret iadesi davasında yeni gelişme. Tüketici hakem heyetleri kafaları karıştırdı | Video



Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde pandemi nedeniyle çocukları 3 ay yüz yüze eğitim göremeyen ancak özel okula para ödeyen veliler eğitim verilmeyen dönemin ücret iadesini istedi. Özel okullar para iadesine yanaşmazken Kayseri'de Hamza Y adlı veli, Ticaret İl Müdürlüğü Hakem Heyeti'ne başvurarak özel okuldan şikayetçi oldu.





İL HAKEM HEYETİ KABUL, İLÇE HAKEM HEYETİ REDDETTİ



Hamza Y, pandemi nedeniyle çocuğunun özel okulda yüz yüze eğitim görmediği döneme ait 9 bin liranın iadesini istedi. Velinin başvurusunu inceleyen il hakem heyeti, kararı kısmen kabul ederek 7 bin 579 liralık kısmının iadesine karar verdi. Tüketici İl Hakem heyetinin emsal niteliğindeki kararı velilerle sevinçle karşılanırken, Kayseri'den ikinci bir hakem heyeti kararı kafaları karıştırdı. İl tüketici hakem heyetinin kararından 10 gün sonra bu kez de Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti, bir başka velinin özel okul ücret iadesi için yaptığı başvuruyu reddetti. İlçe tüketici hakem heyeti, kararında tüketici kanunun 13. maddesini gerekçe göstererek özel okulu haklı buldu.



HANGİ HEYETİN KARARI EMSAL OLACAK



Her iki tüketici hakem heyetinin özel okul ücretleri için aldıkları kararlarda çelişmeleri, akıllara hangi hakem heyetinin kararı emsal olacak sorusunu getirdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, velinin talebini reddederek özel okulun talebini kabul eden Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin kararında tutarlı bir gerekçenin olmadığını belirterek; " İl Hakem Heyeti daha önce bir velinin başvurusu üzerine pandemi döneminde okulların kapalı olduğu 3 aylık bedelin iadesine karar vermişti. Bu karar gerekçesiyle emsal bir karar. Lakin Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan bir başka başvuruda ise tüketicinin talebi reddedildi. Ancak bu karar kesin bir karar değil. 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine itiraz edilebilir. Tüketici, Kocasinan İlçe Hakem Heyeti'nin kararına kesinlikle itiraz etmeli. Diğer veliler ise yine hakem heyetlerine giderek haklarını aramalılar. İl hakem heyetinin vermiş olduğu iade kararını da velilerimiz şikayet dilekçelerinin ekine koymalılar" dedi.



İLÇE HAKEM HEYETİNİN KARARI YOK HÜKMÜNDE



Kocasinan İlçe Hakem Heyeti'nin şikayetçi olan velinin aleyhinde verdiği kararın yok hükmünde olduğunu belirten Tüketiciler Biriliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; " Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti, veli aleyhine verdiği ret kararında tüketici kanununun 13.maddesini dayanak gösteriyor. 13 madde ise bu konuda tüketici lehine bir madde. Öyle ki madde şu ifadeleri içeriyor; "Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir" denmekte. Veli ile özel okul arasında imzalanan sözleşmenin ana unsuru yüz yüze eğitimdir. Bunun süresi Eylül ile Haziran ayları arasıdır. Mart ve Haziran arasında bu sözleşmeye uyulmamış, yüz yüze eğitim yapılmamış. Dolayısıyla ilçe tüketici hakem heyetinin kararına gerekçe olarak gösterdiği 13. madde, 3 ay yüz yüze eğitim verilmemesini ayıplı kabul ediyor. Ancak ilçe hakem heyetinin gerekçesini dayandırdığı tüketici kanunun13. maddesi, tüketicinin talebinin kabul edilmesini hükmediyor. O yüzden Kocasinan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyetinin aldığı bu karar yok hükmündedir. Tüketicilerin içi rahat olsun" diye konuştu.



İLÇE HAKEM HEYETLERİ BU DAVALARI EKSTRA YÜK GÖRÜYOR



Kaymakamlılardaki ilçe hakem heyetlerinin kaldırılması ve Ticaret İl Müdürlükleri bünyesindeki hakem heyetlerinin bünyesine dahil edilmesi gerektiğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; " Ticaret İl Müdürlükleri de Ticaret Bakanlığı'nın birimleridir. Bu durumda Kaymakamlıklardaki hakem heyetleri bu kanunlara aslında tam hakim değiller. Her gelen dosyaya yeni bir yük gözüyle bakıyorlar. Kaymakamlıklarda verilen yanlış kararlar hem tüketicileri mağdur ediyor, hem de tüketici mahkemelerinin kilitlenmesine ve dava sürelerinin uzamasına neden oluyor. Çünkü tüketici mahkemesinin bir istinaf yada Yargıtay'a gibi bir üst mahkemesi yok. Tüketici mahkemesi Tüketici davalarının aslında bir Yargıtay'ı gibi. Onun için tüketici davalarında daha isabetli karar veren il hakem heyetleri daha da güçlendirilerek bu dosyalar kaymakamlıklardaki hakem heyetlerinden alınmalı. Çünkü birebir görüştüğüm bir çok ilçe hakem heyeti başkanları da bu yükün üzerilerinden alınmasını istiyorlar. Bu davaları ekstra bir yük olarak görüyorlar" dedi.

Özel okul ücreti iadesi kararı verildi