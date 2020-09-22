Özel okul ücreti iadesi kararı verildi

KAYSERİ'DE özel bir eğitim kurumundaki öğrencinin velisinin başvurusunu değerlendiren İl Tüketici Hakem Heyeti, geçen eğitim-öğretim döneminde pandemi sürecinde okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 liranın tüketiciye iadesine karar verdi. Hakem Heyeti'nin gerekçeli kararında, şu ifadeler yer aldı: "Sözleşmede, şikâyet edilen özel eğitim kurumunun ise usulüne uygun eğitim yerinde (okulda) tüketicinin belirttiği öğrenciye (yüz yüze) eğitim vereceği ifade edilmiştir. Sözleşme içerisinde, 'mücbir sebep' gibi ifa imkânsızlığı durumunda tarafların yükümlülükleri konusunda bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde bir karar verilmesi gerekmektedir."