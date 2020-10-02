Pensilvanya ve Kandil CHP’nin ruhuna işlemiş

MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun olarak yeniden yapılandırılması gerektiği yönündeki açıklaması CHP'yi gerdi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak yüksek yargıyı baskı altına almaya çalıştığı ve tehdit ettiği iddiasında bulundu. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise CHP'li Özgür Özel'in açıklamasına sert tepki gösterdi.







Akçay, "Liderimiz Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun ve uyumlu siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini, 1960 darbesinin ürünü olan ve son zamanlarda hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkânsız zararlar veren AYM'nin de yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yapılandırılması gerektiğini ifade etmiştir" dedi.



'PENSİLVANYA'YA YOL OLUR'

Akçay şöyle devam etti: "Liderimizin AYM ile ilgili son derece demokratik eleştiri, görüş ve önerileri üzerine; yargı kararlarını tahkir eden, yargı mensuplarına hakaret edip hedef gösteren, kararları etkilemek için mahkeme önlerinde eylem yapan CHP çılgına dönmüştür. Kandil ve Pensilvanya CHP'nin ruhuna o kadar işlemiş ki, adil yargılamayı etkileyenlere verilen cezanın kaldırılması için kanun teklifi veren CHP'li Özel, liderimizin AYM ile ilgili açıklamalarını eleştirmeye çalışırken bile terör destekçilerine sahip çıkmaktadır. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'nin Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK, Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine, hakimlere ve savcılara yaptığı baskı, hakaret ve tehditleri toplasak CHP Genel Merkezi'nden Kandil'e, Brüksel'e, Pensilvanya'ya yol olur" dedi.



KILIÇDAROĞLU AYM'Yİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

MHP'li Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce AYM'yi hedef alan konuşmalarını da hatırlattı. Kılıçdaroğlu, 10 Şubat 2017'de 'Türkiye'yi bugün kaos ortamına sürükleyen temel öğe AYM'dir. Bu AYM asla ve asla topluma güven veremez' diyerek terör örgütleriyle mücadele için çıkartılan OHAL KHK'larını 'inceleyemem' diyen AYM'ni diyerek hedef göstermişti. 26 Aralık 2017'de ise, 'Anayasa'nın ve TBMM'nin askıya alınmasının vebali Anayasa Mahkemesi üyelerindedir' diyerek 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması için canını ortaya koyan sivillerin yargılanmaması için çıkartılan KHK'yı iptal etmeyen AYM'ni hedef haline getirmişti.

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