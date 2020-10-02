Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları: "Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını soruyor!"

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da partisinin il teşkilatı ile buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın döneminde maske bulamayanlar kapımızı çaldı 153 ülkeye yardım gönderdik. Tedbirlerin önemini tekrar hatırlatmak isterim.



Sağlık sistemimizin her hangi bir sorunla karşılaşmadan hizmet edebilmesinde hastanelerimiz kadar sizlerin de desteği çok önemlidir.

Salgının üstesinden ancak 83 milyonun seferberlik duygusuyla hareket etmesiyle gelebiliriz.







Gezi olaylarından fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Hepsinin hedefleri vardır.

Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar yaşanan her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu bugün görüyoruz.

6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediye araçlarını teröre tahsis edenler aynıdır.

Terör örgütü cana mala değil bölgedeki Kürt kardeşlerimizin mahremiyetine de el uzattı ambulanslar camiler bile hedef oldu.

Maalesef bu ülkede birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır. Bu dönemler artık geride kalmıştır. Biz milletimize bir daha böyle bir acıyı yaşatmamakta kararlıyız. Bölücü örgütün uzantılarından 6-8 ekim olaylarını hukuk önünde soruyoruz.

Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tanzim edersiniz ancak azmettiricilerinden hesap sormazsanız acıyı dindiremezsiniz.

Ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum.

Yargımız bölücü örgütün uzantılarından 6-8 ekim olaylarının hesabını soruyor. AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin birliği ve beraberliği de o oranda kuvvetlenecektir.

Bizim kimseyi dışlama dışarıda bırakma gibi bir lüksümüz yoktur. Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olarak bu çatı altından Türkiye'ye hizmet etmek isteyen herkese bizim içimizde yer vardır.