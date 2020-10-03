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haberi | Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü 'ya yönelik operasyon hız kesmeden sürüyor. Gelen haberine göre; Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 'ın ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 15:47 Son Güncelleme: 3.10.2020 15:55 ABONE OL
Son dakika haberi | Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi | Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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