Son dakika haberi | Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.