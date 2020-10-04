Avukata şantaj ve cinsel taciz mesajlarına 7 yıl hapis

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Tuğçe Arcan, sosyal medya hesabından eski müvekkili ve erkek arkadaşı Selahattin K. tarafından 2 yıldır tehdit, şantaj ve şiddete maruz kaldığını söyleyerek yetkililerden yardım talebinde bulunmuştu. Genç Avukat Selahattin K.'nın tehditlerini sosyal medya hesabından paylaşarak eski sevgilisinin, "Sadece zamanını bekle ve gör", "Ant içtim seni bitireceğim", "Avukatlık kartını iptal etmek için hayatını ortaya koydum", "Pornolarını yayınlıyorum", "Bu saatten sonra size ölüm", "Yüzüne kezzap mı dökeyim istiyorsun" gibi tehdit ifadeleriyle küfürler ettiğini paylaşmıştı.

AĞIR HAKARET İÇEREN YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Eski sevgilisi tarafından ölüm tehditleri ve şantaja maruz kaldığını dile getiren genç avukatın şikayetinin ardından Selahattin K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya delil olarak sunulan Whatsapp konuşmaları ve ses kayıtlarını inceleyen savcılık şüphelinin Tuğçe Arcan'ın telefonuna, 'Ulan f…, sen bu icralık işlerini bitir ondan sonra ananın a.. kadar yolun var. Sen bu işleri bitirmezsen bu kez ananı g.. s... yüzüne kezzap atarım' şeklinde ağır hakaretler içeren mesajlar attığını belirledi.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Selahattin K.'nın eski sevgilisi ve avukatına yönelik 'Şantaj', 'Cinsel Taciz' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği kanaatine vararak hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.