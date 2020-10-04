Hayvan barınağındaki evcil hayvanların ölüme terk edildiği görüntüler sosyal medyada yayınlandığından bu yana harekete geçmeyen CHP'li Mansur Yavaş'a hayvanseverler bugün de isyan etti. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanseverler CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a katliamla ilgili seslendi. Ankara'da hayvanları bakımsızlığa ve açlığa terk eden CHP'li Yavaş'ın hayvan hakları hakkındaki vaatlerini hatırlatan hayvansever bir grup sosyal medyadan görüntülerde paylaştı.

Hayvanseverler CHP'li Yavaş'a tepkili: Hayvan katliamı cezasız kalıyor! | Video

KEDİLER VE KÖPEKLER ÖLÜME TERK EDİLDİ

Kedilerin ve köpeklerin açlığı, susuzluğa ve hijyenden uzak ölüme terk edildiği halde CHP'li belediyelerin hiçbir şekilde adım atmaması dikkat çekti. Sosyal medyada yer alan görüntüde kedilerin, köpeklerin çaresizliği de tekrardan gözler önüne serildi. CHP'li Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'in sorumluluğunda yer alan hayvan barınaklarınındaki daha öncede ölüme terk edilen evcil hayvanların durumunun farklı olmadığı ortaya çıkmıştı. Hatta CHP'li belediyelerin köpekleri toplayarak ormanlık alana götürülüp öldürüldüğü ileri sürülmüştü.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU YETERSİZ

TVHB Merkez Konseyi Başkan Ali Eroğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü açısından hayvan hakları konusunda bir açıklama yayınlayarak hayvanlara yapılan işkenceyi kınadı. Eroğlu, "Ülkemize baktığımızda, gün geçmiyor ki, görsel ve yazılı basında hayvanların uğradıkları haksızlıklara, işkence, kötü muamele ve öldürülme haberlerine rastlanılmasın. Sahipsizlik, sokak hayatı, yeterli gıdaya ulaşamama, açlık ve sağlıksız yaşam diğer ciddi bir sorun olarak devam etmektedir. Hayvana kötü muamelede bulunmak, en temel hakkı olan yaşam hakkını elinden almak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilmekte, maalesef 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu dikkate alınmamaktadır. Bu durumda, hayvanlara yönelik yapılan her türlü suç, kanun yetersizliğinden çoğu zaman cezasız kalmaktadır" dedi.