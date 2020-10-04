Son dakika: Emir subayı 17 FETÖ elamanını 3 bin 308 defa aramış!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin öncesi ve sonrasında 9 yıldır TSK'da Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Daire Başkanlığı, Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma (İKK) gibi kritik birimlerde görev yapan Binbaşı Fevzi Öztürk'ün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 83 sayfalık iddianamesinde ilginç detaylar yer aldı.

FETÖ'cü binbaşı Fevzi Öztürk'ün aralarında 1 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı ve 6 astsubay olan ve haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılmış olan TSK'daki 15 örgüt mensubunu 2 bin 948 defa 1 polis memurunu 47 defa, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 1 sivil memuru da 313 defa olmak üzere toplam 3 bin 308 defa aradığı belirlendi.

Emir subayı olan binbaşı Fevzi Öztürk'ün kendi cep telefonlarıyla aradığı bu 17 kişinin aynı zamanda kendisini 11 defa arayan ve FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' içinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan Lütfi Çıldır ile de ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle görüştükleri saptandı.

DEVLETİMİZİN BEKASI MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay iddianamenin sonuç ve talep bölümünde ''Öncelikle şu hususu vurgulamak gerekir ki; gücünü Asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan, asil milletimizin bağrından çıkan, mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde diğer önemli devlet kurumları gibi yıllar alan bir süreçte sızan FETÖ/PDY terör örgütünün, tek bir mensubu kalmayıncaya kadar kararlılıkla tespit edilerek deşifre edilmeleri ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi Devletimizin bekası, Milletimizin huzur ve refahı için elzemdir." diye yazdı.

ETKİN PİŞMANLIK İSTEMEDİ

31 Mayıs'ta tutuklanan ve Fevzi Öztürk'ün 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Öztürk'ün etkin pişmanlıktan yaralanmak istemediğini söylediği de yer aldı.

'FETÖCÜ DEĞİLİM' DEMEMİŞ

SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre; 7.Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın emir subayı olarak görev yapan Fevzi Öztürk'ün 'Diyarbakır darbe girişimi' davasıyla ilgili tanık olarak mahkemeye verdiği ifadesin de Komutan Yılmaz'ın; 15 Temmuz gecesi komutanlık makamında, "Hiç evirip çevirme bu hain şerefsizlerle birlikte misin değil misin? Bir irtibatın var mı?" şeklindeki sorusuna, FETÖ'cü olduğunu inkâr eden bir cevap vermedi.

Fevzi Öztürk'ün konuya ilişkin ifadesinde "Komutan içeri girdikten 5-6 dakika sonra beni yanına çağırdı ve bana 'Bak net olarak soruyorum. Hiç evirip çevirme bu hain şerefsizlerle birlikte misin değil misin? Bir irtibatın var mı? Benimle misin?' diye sordu. Hatta sonradan farklı bir niyetin olursa ya ben senin kafana sıkarım ya da sen benim kafama sıkarsın şeklinde sordu. Ben de kendisinin meşhur lafıyla 'Askerlik yeminin emrettiği gibi ben sizin yanınızdayım. Sadakatim tam emrinizdeyim.' dedim." dediği belirlendi. Öztürk'ün Korgeneral Yılmaz'ın o sorusuna, FETÖ'cü olmadığını red/inkâr eden cevap vermediği dikkat çekti.