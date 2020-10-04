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Kiraladığı elektirikli scotter'ı denize düşürdü ve kaçtı

sahilinde kiraladıkları, ‘Martı’ adı verilen elektrikli scotter martı ile dolaşan çift, hızını alamayarak martıyla birlikte denize düştü. Kendilerini denizden çıkartan çift, martıyı denizde bırakıp olay yerinden ayrılınca, şirket yönetimi şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi: 4.10.2020 11:18 Son Güncelleme: 4.10.2020 11:25 ABONE OL
Kiraladığı elektirikli scotter'ı denize düşürdü ve kaçtı

Bebek sahilinde geç saatlerde kız arkadaşı ile 'Martı' adı verilen elektrikli scotter kiralayan 22 yaşındaki Sefa K., sahil boyunca gezdikleri esnada hızını almayarak sevgilsiiyle birlikte deniz düştü. Denizden çıkan çift, ardından yaşadıkları olayın şokuyla evlerine gtti. Şirketin scotterları toplamak için sinyallere bakıldığında bir tanesinin denizde olduğu tespit edildi. Çalışanların sahile gitmesiyle Martının halen denizde olduğu anlaşıldı.

DENİZE DÜŞÜRENLERE ŞİKAYET

Sahil gezintisi için kiralanan scotter denizde bulununca şirket yönetimi bu durumu kendilerine bildirmeyen ve herhangi bir müdahelede bulunmayan çift Sefa K. ve Kader Ö. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kiraladığı elektirikli scotter'ı denize düşürdü ve kaçtı
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