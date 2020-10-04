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Motosikletleriyle Ermeni saldırısını edip gönüllü askerlik için başvurdular

'da motorsiklet kulübü üyesi bir grup, 'ın topraklarına karşı düzenlediği saldırıları etti.Motosiklet Kulübü üyeleri protestonun ardından gönülle askerlik dilekçeleri ile Başkonsolosluğuna başvurdular.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 18:33 Son Güncelleme: 4.10.2020 18:38 ABONE OL
Motosikletleriyle Ermeni saldırısını protesto edip gönüllü askerlik için başvurdular

Saraçhane Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 motosikletçi, konvoy eşliğinde Levent'te bulunan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi. Grup basın açıklaması yaparak Ermenistan'ın düzenlediği saldırıları lanetleyen sloganlar attı.


Yapılan açıklamanın ardından grup içinde toplanan gönüllü askerlik dilekçeleri, Azerbaycan Başkonsolosluğu'na teslim edildi.

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Motosikletleriyle Ermeni saldırısını protesto edip gönüllü askerlik için başvurdular
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