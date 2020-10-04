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SON DAKİKA... sivilleri hedef aldı! 2 şehit 4 yaralı

ordusu tarafından 'ın sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre Ermenistan'ın saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Günlerdir okullar, kreşler dahil onlarca sivil noktayı hedef alan Ermenistan'ın son saldırısında 2 Azerbaycan Türkü daha şehit oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:36 Son Güncelleme: 4.10.2020 10:42 ABONE OL
SON DAKİKA... Ermenistan sivilleri hedef aldı! 2 şehit 4 yaralı

Ermenistan güçleri tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan güçleri sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde top bataryasıyla yapılan saldırılarda Beylagan bölgesinde 2 sivilin daha hayatını kaybettiği, 4 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Ayrıca son dakika bilgisinde Beylagan'da bulunan evlerin de ciddi zarara uğradığı bildirildi.

17 ŞEHİT OLDU

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye, yaralı sayısı 53'e yükseldi.

KREŞLERİ BİLE HEDEF ALDILAR

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin kamu binalarını, sağlık ocaklarını, okul ve kreşleri de hedef aldığı bildirildi.

ONLARCA SİVİL NOKTA

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 116 konut ve 26 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

SON DAKİKA... Ermenistan sivilleri hedef aldı! 2 şehit 4 yaralı

Ermenistan'ın saldırılarında yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivil sayısı 17'ye, yaralı sayısı 53'e çıktı. Başsavcılık saldırılarla ilgili soruşturmaları yürütüyor.

AZERBAYCAN ORDUSU OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'ın da operasyonlara devam ettiği ve birçok bölgeyi işgalden kurtardığı aktarıldı. Dün Madagiz'in işgalden kurtulduğu resmen açıklandı.

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SON DAKİKA... Ermenistan sivilleri hedef aldı! 2 şehit 4 yaralı
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