SON DAKİKA... Ermenistan sivilleri hedef aldı! 2 şehit 4 yaralı

Ermenistan güçleri tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan güçleri sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde top bataryasıyla yapılan saldırılarda Beylagan bölgesinde 2 sivilin daha hayatını kaybettiği, 4 sivilin ise yaralandığı belirtildi.
Ayrıca son dakika bilgisinde Beylagan'da bulunan evlerin de ciddi zarara uğradığı bildirildi.
17 ŞEHİT OLDU
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye, yaralı sayısı 53'e yükseldi.
KREŞLERİ BİLE HEDEF ALDILAR
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin kamu binalarını, sağlık ocaklarını, okul ve kreşleri de hedef aldığı bildirildi.
ONLARCA SİVİL NOKTA
Ermenistan ordusunun 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 116 konut ve 26 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
Ermenistan'ın saldırılarında yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivil sayısı 17'ye, yaralı sayısı 53'e çıktı. Başsavcılık saldırılarla ilgili soruşturmaları yürütüyor.
AZERBAYCAN ORDUSU OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'ın da operasyonlara devam ettiği ve birçok bölgeyi işgalden kurtardığı aktarıldı. Dün Madagiz'in işgalden kurtulduğu resmen açıklandı.
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