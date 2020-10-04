SON DAKİKA... Ermenistan sivilleri hedef aldı! 2 şehit 4 yaralı

Ermenistan güçleri tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

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Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan güçleri sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde top bataryasıyla yapılan saldırılarda Beylagan bölgesinde 2 sivilin daha hayatını kaybettiği, 4 sivilin ise yaralandığı belirtildi.