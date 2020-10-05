Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Lütfiye Semin Babuna özür dileyince sanığı affetti

İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında görülen davada yargılamaya devam edilirken, müştekilerden Lütfiye Semin Babuna, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir dilekçe verdi. Babuna, dilekçede sanıklardan Serpil Ekşioğlu'nun kendisinden özür dilediğini belirterek, bu sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

ÖRGÜT HAKKINDA ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

Ailesinden 6 kişiyi örgüte kaptıran Lütfiye Semin Babuna'nın diğer sanıklarla ilgili şikayeti devam ediyor. Daha önce Oktar örgütüyle ilgili önemli bilgiler veren anne Babuna, 4 kızını, bir oğlunu ve torununu örgütten koparmak için verdiği mücadeleyi anlatmış, çocuklarının 14 dükkân, bir çiftlik evi, bir daire, iki otomobili Oktar'ın vakfına devrettiklerini açıklamıştı.

238 KİŞİ YARGILANIYOR

Ailesini ne yaptıysa bu örgütten kurtaramadığını söyleyen Lütfiye Semin Babuna, elebaşı Adnan Oktar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etmişti. Davada Adnan Oktar başta olmak üzere 76'sı tutuklu 238 sanık yargılanıyor.

Sanıklardan 13'ü örgüt yöneticiliği ile suçlanıyor. Adnan Oktar'ın ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme'', ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''nitelikli cinsel saldırı'', ''şantaj'', ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''dolandırıcılık'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'' gibi birçok suçtan toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.