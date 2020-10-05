Beyoğlu Belediyesi’nden İBB’ye sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ani bir kararla Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren simitçi ve kestaneci tezgahlarını kaldırma kararı aldı. Esnafın tepkisinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan da sert tepki geldi. Başkan Yıldız, yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde temizliği biz yapıyoruz, siz yapmıyorsunuz! Güvenlik hizmetini Beyoğlu Zabıtası sağlıyor, siz yoksunuz. Kültür ve sanat etkinliklerini biz gerçekleştiriyoruz, siz laf üretiyorsunuz. Maske ve dezenfektanı biz dağıttık, siz yıktınız.İstiklal Caddesi'nde ışıklandırmayı biz yaptık, siz yoktunuz. Ağaçlandırmayı biz yaptık, siz baktınız. Şimdi siz 'ana arter' bahanesini öne sürerek simitçi ve kestane tezgahlarını kaldırıyorsunuz. İBB olarak siz yıkmaya devam etseniz de biz Beyoğlu Belediyesi olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Yıldız, "Belediyecilikten anladığınız simitçi tezgahlarına göz dikmek mi? Hizmet anlayışınız sadece 16 simit tezgahını kaldırmaktan mı ibaret? Belediye hizmetleri için bir iş planınız var mı? Yoksa İBB'nin sorumluluğunda sadece simit tezgahları mı var?" ifadelerini kullandı.