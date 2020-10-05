FETÖ üyesi komiserinin kaza görüntüleri... SABAH’ın arşivinden çıktı

İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde 15 yıl önce meydana gelen kazada yola savrulan 25 yaşındaki Yeliz Telli yaşamını yitirmişti. Kaza yapan otomobildekilerden biri dönemin Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Ebubekir Temur'du…

Yeliz'in ailesi olayın cinayet olduğunu iddia ederken çelişkili ifadeler ve şüpheli davranışlar gerçeğin üstünün örtüldüğünü işaret ediyordu fakat olay bir türlü aydınlatılamadı. Yıllar sonra ise o başkomiserin FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Kaza sırasında çekilen fotoğraflar SABAH'ın arşivinden çıktı. SABAH, o dönem kaza yapan araç içerisinde bulunan FETÖ üyesi Ebubekir Temur'u görüntüledi. 2005 yılına ait görüntülerde Temur'un araç içerisinde ve kaza sonrasındaki halleri yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Ebubekir Temur ile Yeliz Telli hastanede tanışıp arkadaş oldu. Bir kaç kez görüştükten sonra Yeliz Telli, Ebubekir Temur'un evli olduğunu öğrendi. Eşinden boşanacağını söyleyen Ebubekir Temur, genç kadını ilişkinin devamına ikna etmişti. 22 Ocak 2005'te Ebubekir Temur, tekstilci arkadaşı Süleyman Uçar, Erman Ayar ve Yeliz Telli hep birlikte Ataköy'deki Regatta'da eğlendi, içki içti.

YELİZ TELLİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Süleyman Uçar'a ait BMW marka otomobille Anadolu yakasına gittiler. Ancak iddialara göre, otomobilde bulunan Erman Ayar ve Yeliz Telli, Anadolu yakasına gitmek istemiyorlardı. Otomobilin içinde başlayan tartışmanın ardından Boğaziçi Köprüsü'nü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) geçtikten hemen sonra tekrar Edirne istikametine döndüler. O gün yağmur yağıyordu, otomobil süratliydi. Önce önlerinde bulunan bir taksiye sonra bariyerlere çarparak durdular. Otomobilin içindeki üç kişi hafif yaralıyken, dışarı savrulan Yeliz Telli olay yerinde hayatını kaybetti. Sonrası ise bir çelişkiler yumağıydı.

ALKOL MUAYENESİ 10 SAAT SONRA YAPILDI

Ebubekir Temur, otomobili Süleyman Uçar'ın kullandığını, kazanın aşırı hız ve yağmurdan ıslanan kaygan zeminden meydana geldiğini öne sürüyordu. Süleyman Uçar ise alkollü olduklarını, kendisinin daha fazla alkol aldığı için otomobili Ebubekir Temur'un kullandığını söylemişti. Otomobilde, Anadolu yakasına gitmek üzerine çıkan bir kavgadan ve karşılıklı itiş kakıştan bahsediliyor, otomobildeki kadınların dayak yedikleri öne sürülüyor ama ayrıntılar bir türlü ortaya çıkmıyordu. Olay yerinde hayatını kaybeden Yeliz Telli'nin mantosu ve çantası kayıptı. Kazanın ardından sıcağı sıcağına yapılması gereken alkol muayenesi 10 saat sonra yapıldı. Ebubekir Temur, 'alkolsüz' çıktı. İlk ifadesinde otomobili kendisinin kullanmadığını iddia eden Ebubekir Temur'un otomobili kullandığı tespit edildi. Ancak diğer çelişkiler aydınlatılamadı. Ebubekir Temur açığa alındı, 'ölüme sebebiyet vermek' suçlaması ile tutuklandı, daha sonra da tahliye edildi.

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