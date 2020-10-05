SSB'nin ilk animasyon filmi: Bakü'nün kurtarıcısı animasyonla anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) Türkiye'de savunma sanayinin gelişmesine katkıda bulunun ve bu alanda ilk adımları atanlar için hazırladığı animasyon film serisinin ilki yayınlandı.SSB'nin sosyal medya hesaplarında dün akşam yayınlanan serinin ilkinde Bakü'nün kurtarıcısı olarak anılan Nuri Killigil' in Türk savunma sanayi için canı pahasına vermiş olduğu mücadeleyi anlatan film izleyicilerle buluştu. 'Nuri Killigil-Bakü'nün Kurtarıcısı' adıyla yayınlanan 7 dakika 33 saniyelik filmde fabrikasında bir türlü aydınlatılamayan şüpheli bir patlamada hayatını kaybeden Killigil'in düşlerinin bugün Türk girişimciler mühendis ve işçiler sayesinde gerçe dönüştüğü vurgulandı.

Filmde"Bir türlü aydınlatılamayan esrarengiz olay Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunma sanayi alanında yapacağı yerli ve milli atılımların önüne geçmeyecektir. Dönemin en önemli silah fabrikalını kuran Nuri Killigil'in düşleri günümüz dünyasında saygın bir yer edinen güçlü Türkiye'nin girişimcileri, mühendisleri ve işçileri sayesinde gerçeğe dönüştü" ifadeleri kullanıldı.

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BAKÜ'NÜN KURTARICISI

Türk savunma sanayinin öncü isimlerinden Killigil 1890'da Manastır'da doğdu.Enver Paşa'nın da kardeşi olan Nuri Killigil 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Rus ve Ermeni birliklerinin Müslümanları katletmesi üzerine kurulan Kafkas İslam Ordusu'nun başına geçmiş 15 Eylül 1918'de Bakü'yü, ardından da Dağıstan'ı kurtarmıştı.

Mondros Mütarekesi sonrası Kafkas İslam Ordusu'nun dağıtılması üzerine savaş sonrasında Almanya'ya geçmiş 1938 yılında Türkiye'ye dönmüştü.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Küçük bir fabrika ile başladığı silah üretme işini zamanla büyütmüş, uçak bombasından havana, tabancadan mermiye kadar pek çok şey üretmiş, Türk özel savunma sanayinin temellerini atmıştı.Bu ürünler Mısır, Pakistan Suriye ve Filistin'e ihraç etmişti. Bu durum bazı batı ülkelerinde tepki çekmişti. Killigil fabrikasında 2 Mart 1949 yılında meydana gelen şüpheli bir patlamada 27 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı konuşmada bu şüpheli ölüme dikkat çekerek "Nuri Killigil'in silah fabrikasının bir sabotajla ortadan kaldırılıp kendisinin şehit edilmesi de tarihimizin bir başka karanlık sayfasıdır"ifadelerini kullanmıştı.