Son dakika: Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı

Azerbaycan ordusu topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için dört koldan operasyonlarını sürdürüyor. Bu başarılı operasyonlarda imzası olan Türk SİHA'ları ise sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Zira tüm dünyanın dikkatini çeken SİHA'larla ilgili Rus medyası bugün övgüyle bahsetti . Rus İzvestiya gazetesi yayınladığı haberde, Türk İHA'larını " Ermeni güçleri Türk İHA'lar karşısında çaresiz kaldı" yorumlarına yer verdi.

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ERMENİSTAN'IN TANKLARI İHA'LAR KARŞISINDA ÇARESİZ DURUMDA

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya'nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi.

Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor" diye konuştu.

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