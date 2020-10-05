TTB Başkanı Korur’a 23 tabip odası ve derneğinden sert tepki: ‘Bizleri temsil etmiyor!’

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapse çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin başkanı olması büyük tepki almıştı. Tıp dünyası ce tabip odalarından gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi.

Aksaray Tabip Odası, Erzurum-Kars-Iğdır-Ardahan- Bayburt-Gümüşhane Tabip Odası, Konya Tabip Odası, Nevşehir Tabip Odası, Tokat Tabip Odası, Ankara Tabip Odası, Hekimiz Biz Grubu, İstanbul Tabip Odası, Cumhuriyetçi Hekimler Grubu, Amasya Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Kayseri Tabip Odası, Kütahya Tabip Odası, Niğde Tabip Odası, Yozgat Tabip Odası, Antalya Tabip Odası, Önce Hekim Birliği Grubu, İzmir Tabip Odası Hekim Güçbirliği Grubu, Çorum Tabip, Odası Karaman Tabip Odası Kırşehir Tabip Odası, Malatya Tabip Odası, Sakarya Tabip Odası, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Hekim Hakları Derneği ve Milliyetçi Hekimler Derneği'nden ortak tepki açıklaması geldi.

Tabip odaları ve dernekler yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: "Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği'nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır.

Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur.

72. Büyük Kongre'de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir.

Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı'nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz."

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