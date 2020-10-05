Yanan 25 bin hektar alana 36 milyon kızılçam dikildi!

YILLIK 300 MİLYON FİDAN DİKİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl yıllık 300 milyon fidan dikiyor. Geçen yıl 11 Kasım'da 11 milyon fidan seferberliği başlatmış ve 11 milyon fidan dikmişti. Söz konusu seferberlik geleneksel hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekoru kırılan Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidanın tamamının tuttuğu bildirildi.